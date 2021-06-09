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Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı

Erkekler Voleybol BAL’da mücadele eden Çamlıca Koleji Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbakır Yeşil Silvanspor’u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Erkekler Voleybol BAL'da mücadele eden Çamlıca Koleji Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbakır Yeşil Silvanspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Malatya Çamlıca Koleji Spor Kulübü, Diyarbakır Köşkler Spor Salonu'nda başlayan Voleybol Erkekler Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ilk maçta Diyarbakır temsilcisi Yeşil Silvan Spor ile karşı karşıya geldi. Malatya Çamlıca Koleji Spor Kulübü, maçı 26-16, 25-15 ve 25-8'lik setlerle 3-0 galip bitirerek 3 puanı alan taraf oldu.


Çamlıca Koleji, ikinci maçında ise yarın saat 16.00'da Diyarbakır Kültürel Gelişim Spor ile karşı karşıya gelecek.

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