İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çamlıcalı öğrenciler çalışan gazetecileri unutmadı

Özel Çamlıca Okulları öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesi’ni ziyaret etti.

Özel Çamlıca Okulları öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesi'ni ziyaret etti.


Öğrenciler TV binasını gezen öğrenciler Ana kumanda, reji, stüdyo ve haber merkezinde çalışan basın mensuplarının gününü kutladılar.


Ziyareti değerlendiren Özel Çamlıca Ortaokulu Müdürü Ferdi Polat, “Çamlıca Okulları olarak bütün çalışan gazetecilerin gazeteciler gününü kutlamak amacıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesini ziyaret ettik. Sizin ve bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyoruz. Ülkemize insanımız adına önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıp haberler peşinde koşuyorsunuz. Hakikaten güzel bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizde bugünün anlamına uygun olarak sizleri ziyaret etmek istedik” dedi.


Ziyarette dolayı teşekkürlerini sunan Vuslat TV Genel Yayın Yönetmeni Nursel Avcı Tokgöz ise şunları söyledi:


“Çamlıca Okullarından gelen minik misafirlerimize ve hocalarımıza bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler de basın mensupları olarak görevimizi hakkıyla yerine getirmekle hükümlüyüz. İnşallah bundan sonra da bu görevi güzel bir şekilde yerine getireceğiz”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.