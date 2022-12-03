Çamura batan kamyonu kurtarmaya giden vinçte çamura battı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir işetmeye malzeme taşıyan kamyon çamura battı. Kamyonu kurtarmaya giden vincinde çamura saplandığı olaya vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, akşama doğru Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde yaşanan olayda , Ekincilik Küme Evleri mevkiinde yaşanan olayda bölgede faaliyet gösteren bir işletmeye taşıyan kamyon yolun bozuk olması nedeniyle çamura battı. Kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için gelen vincinde çamura saplandığı olaya tepki gösteren işletme sahibi Ali Yıldırım Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün dört ay önce bölgede gerçekleştirdiği altyapı çalışması nedeniyle yolun bozulduğunu defaatle durumu yetkilere aktarmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade ederek mağdur olduklarını söyledi.

Çamura saplanan kamyon ile vincin halen çamura saplandığı bölgede kurtarılmayı beklediği öğrenildi.