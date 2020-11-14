Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Malatya'da ilgi gördü.

Malatya'ya gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı, İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde kapılarını ziyaretçilerine iki gün açık tuttu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı tırda, ziyaretçilerin hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle müzeyi gezmeleri sağlandı.

“Çanakkale Savaşları mobil müzesini bin'in üzerinde vatandaş ziyaret etti”

Müze Görevlisi Ahmet Sadullah Terzioğlu, müze hakkında bilgi vererek, “ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı müzede dijital gösterilerin sunumu yapılıyor. Malatya Kapalı Çarşı üstünde mobil tır sergimiz vatandaşlarımız ziyaret ediyor. 81 ilde mobil tır sergimiz açılmış olacak. 44'ncü ilimiz Malatya'dayız. 81 ilimizde Çanakkale Savaşını Çanakkale ruhunu halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar sergimizi ziyaret edip bilgi alıyorlar. Yoğun ilgi gösteriyorlar. Şu ana kadar toplam bin üzerinde vatandaşlarımız ziyaret etti” dedi.

Müzede toplam 7 vitrin olduğunu söyleyen Terzioğlu, “Çanakkale ruhunu halkımıza tanıtmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Müzeyi pandemi kurallarına uygun ziyarete açtıklarına dikkat çeken Terzioğlu, “Pandemi kurallarına uyuluyor. Girişte ziyaretçilerimizin ateşleri ölçülüyor. İçerde en fazla 10 kişi ziyaret edebiliyor. Dışarda el dezenfekte veriliyor” şeklinde konuştu.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni merak edip geldiklerini ifade ederek, müzeye emeği geçenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Çanakkale ruhunu yaşamaya ve hatırlamaya geldik” diye konuştu.