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Çapa makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan kadın için hava ambulansı

Malatya’nın Darende ilçesinde çapa makinasının yaraladığı kadının imdadına hava ambulansı yetişerek hastaneye ulaştırdı.

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa makinasının yaraladığı kadının imdadına hava ambulansı yetişerek hastaneye ulaştırdı.


Darende ilçesinde çapa makinesinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan Fatma Duman (73), 112 ambulansı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından acilen Malatya'ya sevk edilmesi gereken yaralı kadın için 112 hava ambulansından destek istendi. Malatya merkezden ilçeye ulaşan helikopter ambulansı Darende İlçesinde çim sahaya inerek burada durumu ağır olan kadını alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi.


Yaralı yaşlı kadının durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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