İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunun römorkunda bulunan bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunun römorkunda bulunan bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi girişinde Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru devrildi. Yaşanan kazada motorda bulunan Galip Gündoğlu ile oğlu Turan Gündoğdu yaralanırken, römork kısmında yer alan anne Hatice Gündoğdu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Galip Gündoğdu yapılan ilk tedavisinin ardından ilçe stadına inen 112 Ambulans Helikopteri ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.