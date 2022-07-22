İhlas Haber Ajansı

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Çapa motoru devrildi: 6 yaralı

Malatya’da çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.C. idaresindeki çapa motoru seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı.


Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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