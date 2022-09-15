İhlas Haber Ajansı

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Çapa motoru hırsızına tutuklama

Malatya’da bir vatandaşın çapa motorunu çalan iki zanlı yakalandı.

Malatya'da bir vatandaşın çapa motorunu çalan iki zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesinde meydana geldi. 60 bin TL değerindeki çapa motorunun çalınmasıyla meydana gelen faili meçhul açıktan hırsızlık olayını polis çözdü. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli 2 şahıs tespit edilerek polis tarafından yakalandı. Suça konu motor Yazıhan ilçesinde temin edilerek müştekisine teslim edildi.


Polis tarafından işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen şüphelilerden H. Y. isimli şahıs tutuklandı. M. S. U. isimli şahıs ise mahkemece serbest bırakıldı.

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