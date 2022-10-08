Çarpışan araçlar yayaların arasına daldı: 5 çocuk yaralı

Malatya'da çarpışan iki araç savrularak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada 5 çocuk yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 07 FVN 46 plakalı araç ile M.Ş. yönetimindeki 54 B 5100 plakalı araç, Yunus Emre ile Gündoğdu caddeleri kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yayaların arasına dalarak park halindeki 44 KH 104 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada, S.A. (5), A.M. (9), R.M. (7), Z.S. (8) ve S.S. (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı 5 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.