Çarptığı ağacı yerinden söküp karşı şeride geçti: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptığı refüjdeki ağacı söküp karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.Y. (57) idaresindeki 44 FL 535 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki çarptığı ağacı yerinden sökerek karşı şeride geçti. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.