Çarptığı sürücüyü altına alarak sürükledi, aracını bırakıp kaçtı

Malatya'da otomobilin çarptıktan sonra altına alarak süreklediği sürücü ağır yaralandı.

Kaza; Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yeni Bahar Caddesi üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 FN 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 44 ND 760 plakalı aracını yol kenarına park ederek bir bakkala yönelen otomobil sürücüsü M.Y.A.'ya çarptıktan sonra altına alarak sürükledi. Otomobil ile bakkalın önünde bulunan dondurma dolabının arasında kalan M.Y.A. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların linç etmek istediği sürücü polise sığınırken, kazada ağır yaralanan M.Y.A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.