Çarşıbaşı Projesi bölgeye renk katacak

Battalgazi Belediyesi tarafından, mevcut Çınar Park ile Orduzu göletini birleştiren “Çarşıbaşı Projesi" yürüyüş park alanında çalışmalar sürüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte geçtiğimiz aylarda Battalgazi Belediyesi tarafından startı verilen proje alanında incelemelerde bulundu. Mevcut Çınar Park ile Orduzu göletini birleştiren proje ile Malatyalılara ayrıcalıklı yaşam alanı sunacağı bildirilen Çarşıbaşı Proje alanındaki çalışmalar hakkında Başkan Güder ve Park ve Bahçeler Müdürü Emrah Çoban'dan geniş bilgiler alan Milletvekili Çakır, eski yerleşke alanların fazla olduğu Battalgazi'de bu tür alanların oluşturulmasının takdire şayan olduğunu belirtti. Çakır, klasik belediyecilik anlayışının ötesinde bir anlayışın Battalgazi'de vuku bulduğuna vurgu yaparak, Kırkgöz Sahil Parkı projesi, Derme Deresi Projesi ve Eskimalatya Meydan projesinden sonra bir vizyon projeyi daha Battalgazi'de hayata geçireceği bildirilen Başkan Güder'i tebrik etti.

“Övgüyü fazlasıyla hak eden bir başkana sahibiz”

Çarşıbaşı Projesine övgüler yağdıran Çakır, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in önemli projelerinden bir tanesi olan ve Orduzu bölgemizde hayata geçirilen Çarşıbaşı Projesi alanında incelemelerde bulunuyoruz. Gerçekten devasa bir alanda yapılan çalışma ile burayı çok daha güzel bir alan haline getirebilecek takdire şayan bir proje. Özellikle imar çalışmalarını tamamlayarak bu bölgenin Malatya'ya kazandırması çok önemli bir çalışma. Arkadaşlarımız alternatif projeler üzerinde de çalışıyor. Malatyalıların gönül rahatlığıyla gelip zaman geçirebileceği, dinleyebileceği ve her türlü etkinliği yapabileceği bir alan oluşturuluyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çalışmalar zor çalışmalardır. Orduzu bölgemizin bu güzel yüzünü Malatya ile buluşturması adına çok önemli bir çalışma ortaya koyuluyor. Şuanda devam eden Kırkgöz Sahil Parkı Projesi, Eskimalatya Meydan Projesi ve Derme Deresi Projesi de gerçekten ciddi projelerdir. Buna birde Çarşıbaşı Projesini eklemesi muazzam bir durum. Malumunuz Battalgazi bölgemiz eski yerleşke alanların fazla olduğu, yoğun yapılaşma alanların görüldüğü ve imar çalışmalarının geçmişte tamamlandığı bir bölgemiz. Bu olumsuzluklara rağmen bölgede bu tür alanların çıkarılması, klasik belediyecilik anlayışının ötesinde bir anlayış. Bunu başaran belediye başkanlarımızı da tebrik etmek lazım. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.