CASA Şehitlik Anıtı depremde dimdik ayakta kaldı

Malatya'da, 22 yıl önce CASA tipi kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 34 bordo berelinin anısına inşa edilen Şehitlik Anıtı Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenmeyerek dimdik ayakta kaldı.

6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya merkezli depremler Malatya'da büyük yıkıma neden olurken, bin 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti binlerce yapı da ya yıkıldı veya hasar aldı.

Büyük yıkımın yaşandığı kentte birçok tarihi yapı yıkılırken, 22 yıl önce Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 bordo berelinin anısına inşa edilen Şehitlik Anıtı Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenmeyerek dimdik ayakta kaldı.

Anıtı'nın bulunduğu Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi'nde çok sayıda yapının hasar almasına rağmen Şehitlik Anıtı'nın dimdik ayakta kaldığını kaydeden mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Turan, ”6 Şubat'ta meydana gelem depremlerde Malatya olarak etkilendik. Eğin mahallesinde de 18'i ağır 200 ‘e yakında hasarlı yapı var .2001 yılında düşen CASA Anıtı şehitliğinde ise herhangi bir sıkıntı yok, Allah'a çok şükür. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşanmaz” diye konuştu.