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Çat barajında 85 milyon metreküp su birikti

Malatya’da yağışlı geçen yılın ardından Çat Barajında su seviyesinin 85 milyon metreküp olduğu belirtildi.

Malatya'da yağışlı geçen yılın ardından Çat Barajında su seviyesinin 85 milyon metreküp olduğu belirtildi.


2018 yılında Malatya Derme Sulama Birlikleri Başkanlığına getirilen mühendis Ömer Faik Şireci Karlık ve Şerefhan deresi üzerinde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve 2019 yılı tarımsal sulama bilgilendirme toplantısı için Battalgazi ve Yeşilyurt Muhtarlarıyla bir araya geldi.


Ömer Faik Şireci muhtarlar ile birlikte daha sonra ÇAT Barajına giderek Karlık çayı ve Şerefhan deresinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Burada konuşan Şireci, “Bu yıl yağışların bol olması Karlık ve Şerefhan deresindeki suların da ÇAT Barajına yönlendirilmesiyle birlikte an itibarı ile şu andaki barajdaki su miktarımız 85 milyon metreküp seviyesinde. Dağlardaki kar suları gittikçe artmakta yaz itibarı ile tahmini olarak ÇAT barajında su miktarı 100 milyon metreküp'ün üzerine çıkacaktır. Şerefhan deresinden borularla sular Çat Barajına aktarılmaktadır. Sekiz kilometre uzunluğunda olan Karlık Çayının 3 kilometrelik kısmı ıslah edilmiş su toplanarak ÇAT Barajına aktarılmıştır. Daha önceki yıllarda kaybolan Karlık Çayı suyu ıslah çalışmalarından sonra toplu bir şekilde kaybolmadan ÇAT barajına ulaşmaktadır. Kalan 5 km'lik kısmında ise ıslah çalışmaları devam ediyor. Her ne kadar tarımsal sulamada bu yıl sıkıntı yaşamayacak olsak da suyu tasarruflu kullanmamız gereklidir. Barajda suyumuz ne kadar fazla kalırsa diğer yıllar da su sıkıntısı yaşamayız” diye konuştu.

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