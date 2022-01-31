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Çatı yangını korkuttu

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde bir evin çatı katında meydana gelin yangında maddi zarar oluştu.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde bir evin çatı katında meydana gelin yangında maddi zarar oluştu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde Mehmet Demirci'ye ait evde meydana geldi. Soba bacasından dolayı çatının yandığı yangını, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.


Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yangın olan bölgede incelemelerde bulunarak aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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