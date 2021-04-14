Çatı yangını ucuz atlatıldı

Malatya'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın ucuz atlatılarak, kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Ramazan Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, evin bacasından çıktığı bildirilen yangın çatıyı tutuşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Evin çatısında maddi hasar oluştuğu belirtilirken, yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.