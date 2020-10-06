Çatıyı esrar üretim üssüne çevirmişler

Elazığ'da üretilip feribotla Malatya'ya getirilerek piyasaya sürülen kubar esrarın izini süren jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyon ile zehir tacirlerini yakaladı. Ekipler evin çatısında üretilen, hazır hale getirilen 12 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin, Elazığ'dan Malatya'ya feribot ile uyuşturucu sevkiyatı istihbaratını alması ile operasyon için düğmeye basıldı. Battalgazi ilçesindeki Feribot iskelesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin Elazığ'ın Baskil ilçesinden feribot ile geldiği otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 4 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A.'nın ifadeleri ile operasyon genişletildi.

Mahkemeden alınan izin kararı ile Baskil ilçesine giden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, burada şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Evin çatısına çıkan jandarma ekipleri burada üretimi yapılan ve satışa hazır vaziyette bulundurulan 12 kilo 100 gram kubar esrar maddesine rastladı.

Operasyon sonrası toplam 16 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas teraziye el konulurken gözaltına alınan şüpheli hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.