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Çavuşlu Mahallesi karantinaya alındı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Çavuşlu Mahallesi tarantına altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Çavuşlu Mahallesi tarantına altına alındı.


Doğanşehir İlçesi Çavuşlu Mahallesinde 9 kişide Covid-19 pandemisi görülmesi ve bu kişilerin diğer mahalle sakinleriyle temasının olması üzerine, ilçe Çavuşlu Mahallesi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla 14 günlük karantinaya alındı.


Çavuşlu Mahallesi'nin 12 Ocak saat 12.00 itibariyle karantina altına alındığı belirtilirken, ilçe halkının temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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