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Çelik, ASGD'den istifa etti

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Akif Çelik görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü görevi en iyi şekilde ifa ettiğini ve bu süre zarfında Malatya'nın sporu için çeşitli etkinlik ve organizasyonlara imza attıklarını kaydeden Çelik, ASGD yönetimine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.


ASGD çatısı altında her zaman üreten bir duruş ortaya koyduklarını belirten Çelik, “Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Şube Başkanlığı görevlerimden istifa ettiğimi siz değerli spor kamuoyu ile de paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 5 yıldır yürüttüğümüz bu görevi en iyi şekilde ifa ettiğimiz ve bu süre içerisinde Malatya'nın sporu için çeşitli etkinlik ve organizasyonlara imza attığımızı gururla belirtmek istiyorum. Bu anlamda ASGD yönetimine de bugüne kadar verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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