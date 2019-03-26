Cem Parlak, seçim çalışmalarına devam ediyor

İlk olarak Gedik Mahallesini ziyaret eden Parlak'a mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin yerel seçim olduğunu ve kenti en iyi yönetecek olan adayın desteklenmesini isteyen Parlak, Yeşilyurt'u iyi tanıyan ve sorunlarını yakından bilen biri olarak seçildiği takdirde ayrım gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Gedik Mahallesi'nin belediye hizmetlerinden yeterince alamadığını dile getiren Parlak, “Gedik gibi yine Tecde mahallemizde de birçok sokağın ihmal edilmiş olduğunu görüyoruz. Sadece ana caddelere bakılmış, geri kalmış yerlerin ise unutulduğunu görüyoruz. Sizler 31 Mart sabahı gerekli dersi sandıkta vereceksiniz inşallah. Seçimlerden sonra gerekli şeyleri bizler sağlayacağız, siyasi görüşü ne olursa olsun bizler tüm seçmenlerimizden destek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizleri sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkede bir ekonomik kriz olduğunu belirten Parlak, “Vatandaşlarımızda bunları cebinde hissediyor. Bu genel seçim değil, sadece yerel seçim. Burada yıllardır bizleri yönetenlere sandıkta bir cevap vermek gerekiyor. Bizlere destek veren tüm hemşehirlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da Başkan Adayı Cem Parlak'a başarılar dileyerek, destek sözü vererek “Yeşilyurt ilçemize güneş iyi gelecek” ifadelerini kullandı.