Cem Parlak seçim temposunu arttırdı

Ziyaretleri kapsamında Yeşilyurt İlçesine bağlı Kuşdoğan, ÇayırKöy, Bindal ve Karahan mahalleerini gezen Parlak, vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimlerde destek istedi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, 31 Mart yerel seçimlerine her seçmenin mutlaka katılması gerektiğini belirterek “Mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. İçinizden birisi olarak Yeşilyurt ilçenizi evladı olarak sizleri ziyaret ederek sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı dinlemek üzere buradayız” dedi. Sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Parlak, “Yeşilyurt Belediye Başkanı olduğumuz an itibariyle, kırsal mahallelerimiz için projelerimiz hazır. Örneğin tarım ve ilaçlama noktasında masrafları belediye olarak biz karşılayacağız. Sizlerden isteğim partiye değil aday oy verin. Sandık başına gittiğiniz an elinizi vicdanınıza koyarak projeye oy verin, partiye değil. 31 Mart sabahı sandık başına giderek tercihinizi yapın, geleceğinizi düşünerek oy verin” şeklinde konuştu.