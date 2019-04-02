Cem Parlak'tan seçim değerlendirmesi

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, yaklaşık 7 aydır çıktıkları yolda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek "Halkımızın sorunlarını dinledik. Yeşilyurt'ta 82 mahallede sokak sokak çalışma yürüttük. Milletimizin iradesine tabii ki saygı duyuyoruz. Bize gönül vermiş ve oyuyla bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Yapamadığımız ve partimizin eksiklerini tabii ki kendi içimizde tartışacağız. Daha iyi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Seçimlerde aldıkları her oyun hakkını düşünerek hareket edeceklerini de ifade eden Parlak, "Yeşilyurt'un ve Malatya'nın sorunlarını yakından takip edeceğiz. Kaybettik ama güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.