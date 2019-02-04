Cemal Kaşıkçı cinayeti Malatya'da masaya yatırılacak

Yeşilyurt Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında, 'Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları-Diplomatik Vahşet' konulu konferans düzenleyecek. Çınar, tüm Malatyalıları konferansa davet etti.

5 Şubat 2019 Salı günü saat 18:30'da Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek konferansa konuşmacı olarak yayımlandığı andan itibaren büyük yankı uyandıran 'Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları-Diplomatik Vahşet' kitabının yazarları Ferhat Ünlü, Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek katılacak.

Konferansa tüm Malatyalıları davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan vahşi cinayet sonucunda hayatını kaybeden Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin tüm boyutları konferansımızda değerlendirilecektir. İşlenen vahşi cinayetin perde arkası, asıl hedefi ve sonrasında yaşanan ilginç gelişmeleri ‘Diplomatik Vahşet' isimli kitapta bir araya getiren Sabah Gazetesinin değerli yazarları, araştırmacı gazeteci Ferhat Ünlü, Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek'in konuşmacı olarak katılacakları, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 18:30'da Sabancı Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz 'Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları-Diplomatik Vahşet' konferansımıza tüm hemşirelerimizi bekliyoruz” diye konuştu.