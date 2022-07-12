Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yön tabelasına çarpıp şarampole devrildi. Feci kaza sonucu cenazeye katılmak isteyenleri taşıyan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Malatya'ya yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanları taşıyan Muhammed Enes Korkmaz (19) idaresindeki 06 HA 7108 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelasına çarpıp şarampole devrildi.

Feci kazada 3 kişi öldü

Kazada araç sürücüsü Muhammed Enes Korkmaz ile Fatma Korkmaz (82) olay yerinde, Raziye Korkmaz (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali K. (50) ve Selen B. (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybedenler ise Malatya Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.