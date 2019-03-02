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Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Cengiz Küçükayvaz, Malatya Park AVM’de düzenlenen söyleşide hayranları ile bir araya geldi.

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Cengiz Küçükayvaz, Malatya Park AVM'de düzenlenen söyleşide hayranları ile bir araya geldi.


Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği iki perdelik ‘Yalan Dolan' adlı tiyatronun Malatya gösterimi öncesi Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde söyleşi programına katılan ünlü komedyen izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Tiyatro ekibinin de katıldığı söyleşide izleyicilerden gelen soruları da cevaplayan Küçükayvaz, “Malatya'nın kültüre verdiği desteği gerçekten takdir ediyorum” dedi.


“Televizyondan uzaklaşıp bolca gülmek için 2 saatinizi tiyatroya ayırın” diyen Küçükayvaz'a Malatya Girişim Gurubu adına Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Şavluk tarafından Kayısı takdim edildi.


Söyleşi sonunda hayranları Küçükayvaz ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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