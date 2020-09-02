Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kızılhisar mahallesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kuluncak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımları denetleyen Başkan Erhan Cengiz, Kızılhisar Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi, öneri ve talepleri dinledi.

Kuluncak ilçesini doğru ve planlı bir şekilde geleceğe hazırladıklarını ve bugüne kadar hayata geçirilen tüm hizmetlerin temelinde halkla kurdukları sağlam diyaloğun olduğunu ifade eden Cengiz, el birliği ile ilçeye yeni hizmetler kazandıracaklarını söyledi.

Ziyaret edilen mahallelerde oldukça samimi karşılanan Başkan Cengiz, mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar ve 2020 iş planıyla ilgili bilgiler aktarırken, vatandaşlara verdikleri sözlerini yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydetti.