Cengiz'den alt yapıya önem

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, alt yapıya önem verdiklerini belirterek, "Sofular Mahallemizin' de İçme suyu sorununu söz verdiğimiz gibi çözdük" dedi.

Başkan Cengiz yaptığı açıklamada, “Sofular Mahallemiz 'in uzun yıllardır çözülmeyen içme su sorununu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çözüme kavuşturduk. İlçe merkezinde olduğu gibi en uzak mezramıza kadar hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz. İhtiyaç olan tüm bölgelerdeki sorunları çözmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Kuluncak Belediyesi olarak hedefimiz, mevcut su kaynaklarımızı daha uzun süre kullanmak ve gelecek kuşaklarımızın da bugün olduğu gibi rahat bir şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Şimdiye kadar iki büyük Mahallemiz olan İlisuluk ve Sofular Mahallelerimizin içme suyu sorununu çözdük.

Bu kapsamda su kaynaklarımızın korunması, verimli biçimde kullanımının sağlanması ve vatandaşlarımıza en sağlıklı şekilde ulaşması en büyük amacımızdır. Bunun için Kuluncak Belediyesi olarak ihtiyaç olan her yerde projeler üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cengiz, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, MASKİ Daire Başkanı Mehmet Yaşar Karataş ve MASKİ personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.