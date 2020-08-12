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Cep telefonu dolandırıcısı 85 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

-Cep telefonu ile arayıp vatandaşın altınlarını dolandıran şahıs, 85 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.


Cep telefonundan aramak suretiyle kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan şüpheli şahıs S.G, mağdur vatandaş üzerinde korku ve panik oluşturmak suretiyle ikamette bulunan, 50 adet çeyrek altın,15 tane yarım altın, 1 tam altın 1 altın yüzük, 8 bin TL parayı belirlediği noktaya bıraktırmak suretiyle vatandaşı dolandırdı.


Konu ile ilgili olarak Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 50 farklı noktada bulunan kameralardan 85 saatlik görüntü izlenerek şüpheli şahsın S.G olduğu tespit edildi. Şahsın Mersin'de olduğu için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Şüphelinin Mersin gözaltına alınması sağlandı.


Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Malatya'ya getirildi.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli S.G mahkemece tutuklandı.

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