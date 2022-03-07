Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

Malatya’da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ‘Güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ile uyuşturucu madde bulundurmak-Kasten yaralama, Mala zarar verme ve Kesici aletle yaralama' olaylarına karıştıkları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.