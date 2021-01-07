İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceviz çuvalı içinde 100 kilo eroin ele geçirildi

Malatya’da, ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Malatya'da, ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerince bir istihbarat değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu minibüsünde yapılan aramada ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili K.S. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Polis ekipleri, ele geçirilen eroin paketleriyle “ohh” yazdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.