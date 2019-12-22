CHP Battalgazi il?e kongresi yap?ld?

Malatya'da il?e kongreleri ile birlikte kurultay s?recini ba?latan CHP'de Battalgazi ?l?e kongresi ger?ekle?tirildi.

Halk E?itim Merkezi Salonunda d?zenlenen kongreye, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Malatya Milletvekili Veli A?baba, CHP ?stanbul Milletvekili ?brahim Kabo?lu, CHP ?l Ba?kan? Enver Kiraz CHP Battalgazi il?e Ba?kan? Abdulvahap Ayzabar, partililer kat?ld?.

Kongreye tek liste ile aday olan eski Battalgazi il?e Ba?kan? Abdulvahap Ayzabar g?ven tazeledi.

Ayzabar yapt??? a??klamada, ?Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi il?esi kongremizi CHP'mize hay?rl? olsun temennisinde bulunuyorum. Y?llard?r bu partinin i?indeyim. Daha ?ncede merkez il?e ba?kanl???n? yapt?m. Battalgazi il?e ba?kanl??? yapt?m. ?imdi ise yeni bir y?netim kurulunu yapt?k. Listemizde biraz daha gen?lerimize a??rl?k verdik. Daha ?ok ?al??maya ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP'mizi y?celtmeye ?al??aca??z? ifadelerini kulland?.

Battalgazi il?e Ba?kan? Abdulvahap Ayzabar ba?kanl???ndaki il?e as?l y?netim kurulu ?yeleri ?unlar, ?lhan Alibeyo?lu, Okan Amanat, Hulki Cantekin, Or?un ?al?? ,G?lhan Dede, Mehmet Do?an, Aysel G?nd?z, Sad?k Karata?, Sultan Korkmaz, ?brahim Korkmaz, Y?ksel Mazmano?lu, Mustafa ?zel, Do?an Do?an , ?lhan ?im?ek, Muharrem ?nverdi ve ?rfan Y?lmaz.