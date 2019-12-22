İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Battalgazi il?e kongresi yap?ld?

Malatya’da il?e kongreleri ile birlikte kurultay s?recini ba?latan CHP’de Battalgazi ?l?e kongresi ger?ekle?tirildi.

Malatya'da il?e kongreleri ile birlikte kurultay s?recini ba?latan CHP'de Battalgazi ?l?e kongresi ger?ekle?tirildi.


Halk E?itim Merkezi Salonunda d?zenlenen kongreye, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Malatya Milletvekili Veli A?baba, CHP ?stanbul Milletvekili ?brahim Kabo?lu, CHP ?l Ba?kan? Enver Kiraz CHP Battalgazi il?e Ba?kan? Abdulvahap Ayzabar, partililer kat?ld?.


Kongreye tek liste ile aday olan eski Battalgazi il?e Ba?kan? Abdulvahap Ayzabar g?ven tazeledi.


Ayzabar yapt??? a??klamada, ?Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi il?esi kongremizi CHP'mize hay?rl? olsun temennisinde bulunuyorum. Y?llard?r bu partinin i?indeyim. Daha ?ncede merkez il?e ba?kanl???n? yapt?m. Battalgazi il?e ba?kanl??? yapt?m. ?imdi ise yeni bir y?netim kurulunu yapt?k. Listemizde biraz daha gen?lerimize a??rl?k verdik. Daha ?ok ?al??maya ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP'mizi y?celtmeye ?al??aca??z? ifadelerini kulland?.


Battalgazi il?e Ba?kan? Abdulvahap Ayzabar ba?kanl???ndaki il?e as?l y?netim kurulu ?yeleri ?unlar, ?lhan Alibeyo?lu, Okan Amanat, Hulki Cantekin, Or?un ?al?? ,G?lhan Dede, Mehmet Do?an, Aysel G?nd?z, Sad?k Karata?, Sultan Korkmaz, ?brahim Korkmaz, Y?ksel Mazmano?lu, Mustafa ?zel, Do?an Do?an , ?lhan ?im?ek, Muharrem ?nverdi ve ?rfan Y?lmaz.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.