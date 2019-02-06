CHP Büyükşehir adayı Gökçe çalışmalarını sürdürüyor

Mahalli seçim süreci devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil toplum örgütlerini ziyaretlerinde sık sık ortak akıl ve birlikte yönetme vurgusu yapan CHP adayı Gökçe, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ev sahibi dernek başkanı İbrahim Göçmen, ziyaretleri için CHP adayı Soner Gökçe ve beraberindeki heyete teşekkür ederken, özgürlük ve demokrasi ihtiyacının seçimler öncesinde üst seviyede yaşandığını belirtti.

Başkan Göçmen, şunları söyledi , “AK Parti'nin kalesi durumuna getirilen Malatya'da, muhalif bir partiden aday olma medeni cesaretini gösteren, siz ve arkadaşlarınıza, vereceğiniz mücadelede başarılar diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde, Malatyamız için proje ve hizmetler yarışsın, demokratik bir seçim olsun istiyoruz. Gökçe'nin, bu mücadelede başarılı olması, Türkiye genelinde bir değişimin göstergesi olacaktır” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği ziyaretinde daha sonra söz alan, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe ise, ortak akıl, birlikte mücadele ve Malatya da değişim ihtiyacı üzerinde durdu. CHP adayı Gökçe konuşmasında, “ İbrahim Bey, Malatya'nın önemli gazetecilerinden biridir. Anavatan partisi il başkanlığım döneminden bu yana, saygı duyduğum bir gazeteci ağabeyimiz. Kendisi ile her zaman fikir alışverişinde bulundum. Bundan sonrada aynen fikir alışverişinde bulunacağız. Kendisinin Malatya'nın sorunlarıyla sürekli ilgilendiğini ve şehri geliştirmek, değiştirmek adına kafa yorduğunu biliyorum. Sık sık bir araya geleceğiz. Sizin fikirleriniz düşünceleriniz, bizim için çok önemli. Projelerimizi, düşüncelerimizi, Malatya'ya anlatmak için, en büyük dayanağımız sizlersiniz. Ve elbette değerli Malatya basınıdır. Ortak akılla, bu şehre hizmet edeceğiz. Malatya'nın bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimi hep birlikte inşa edeceğiz. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisinin değil, tüm Malatya'nın adayıyım” diye konuştu.