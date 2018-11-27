CHP Doğanşehir'de de ön seçim yapacak

CHP'de Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinin ardından Doğanşehir ilçesinde de ön seçim yapma kararı aldı. Bu arada CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediyesi adayının ise Soner Gökçe olduğu öğrenildi.

2 Aralık'ta Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde ön seçim yapma kararı alan CHP Malatya İl Teşkilatı, 5 ismin aday adayı olduğu Doğanşehir ilçesinde de adayını yine ön seçimle belirleyecek. Arguvan, Akçadağ, Arapgir gibi bir çok ilçe de ise anket ile kamuoyunun istediği adayları açıklayacaklarını ifade eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçelerde en doğru adayları çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Genel Merkez tarafından oluşturulan aday belirleme komisyonlarının da Malatya'da çalışmalarını tamamladığını belirten Kiraz, “Tüm bu çalışmalar sonuncunda Hekimhan ve Kuluncak'tan sonra Doğanşehir'de de ön seçim ile belediye başkan adayımızı belirleyeceğiz. Demokratik bir yöntem olarak gördüğünüz ön seçimde üyelerimizin kendi ilçeleri için en doğru kararı vereceğinden hiç şüphe duymuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ön seçim yapılmayan ilçelerde ciddi bir anket çalışması yapıldığını ve halkın istediği adaylar konusunda kararların verileceğini kaydeden Kiraz, “Bizim yaptığımız eğilim yoklamalarında sonuçlar ilçede açıklanacak ve o eğilimden veya yapılan anketlerden birinci kim çıkarsa adayımız olarak il parti meclisimizde ilan edilecek. Demokratik yöntemleri kendi içimizde en iyi uygulayan partiyiz ve bütün siyasi partilere de örnek olacak bir partiyiz” şeklinde konuştu.

Bütün aday adayları ile de görüştüklerini belirten Kiraz, “Bütün aday adaylarımızın ortak görüşü, kim çıkarsa çıksın CHP etrafında kenetlenmek ve mutlaka 2 olan belediye sayımızı daha fazla sayıya çıkarmak” dedi. Büyükşehir Belediyesi için de iddialı olduklarını dile getiren Kiraz, “Önümüzdeki günlerde netleşecek adayımız ile birlikte büyükşehirde, iddialı bir şekilde Malatyalıların karşısında olacağız” diye konuştu.

İYİ Parti ve SP ile CHP'nin ittifak yapmasını da değerlendiren Kiraz, “Malatya bazında da çeşitli temaslarımız var. Bazı ilçelerimizde önümüzdeki günlerde birlikte hareket etme noktasında adımlar atılabilir ama bizim temel anlayışımız tabanda herkesin ittifak sağlayacağı geçmişte AK Partiye, MHP'ye, SP'ye, İyi Parti'ye oy vermiş herkesin oyunu alabilecek adayları bularak tabanda ittifak sağlamayı umuyoruz” dedi.

Büyükşehir'de Soner Gökçe ismi

Öte yandan CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı için Av. Soner Gökçe isminde karar kılındığı öğrenildi. Parti genel merkezi tarafından adaylığının kendisine tebliğ edildiğini belirten Soner Gökçe, “Hizmetlerimizle halkımızın her kesimini kucaklayacağız" ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimlerinin Malatya açısından son derece önem taşıdığını ve Malatya'nın artık bir karar noktasında olduğunu ifade eden Soner Gökçe, “Bu yerel seçimler Malatya'nın kader oylaması olacak. Bugüne kadar temel belediyecilik hizmetlerinin dışında bir hizmeti almamış olan Malatya, büyükşehre yakışır projeleri ve hizmetleri hak ediyor. Malatya bölge de, her açıdan en önemli potansiyeline sahip kent durumunda. Bu kentin potansiyelini, bölgesinin çekim merkezine dönüştürecek projelerle taçlandıracağız. Propaganda çalışmalarımızı da bu şehrin birlik ve beraberlik ortamına katkı sağlayacak ve tüm halkımızı kucaklayacak şekilde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde CHP Parti Meclisinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi için adaylığının açıklanması beklenen Gökçe, 24 Haziran Genel Seçimlerinde CHP'nin Malatya'da 3. sıra milletvekili adayı olarak da yer almıştı.