CHP Ekonomi heyeti Malatya'da

CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan Ekonomi Heyeti, Malatya'daki sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında Ticaret Borsasını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile birlikte Malatya CHP İl Başkanı Enver Kiraz, STK gezileri kapsamında Malatya Ticaret Borası Başkanı Ramazan Özcan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Burada ilk olarak söz alan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, daha öncede de Malatya'ya gelip rapor hazırladıklarını ve bu kapsamda yeniden kente geldiklerini belirterek, “O günden bugüne sunduğumuz çözümler sizce yeterli midir değil midir, Bunun dönüşümü biz söyledik acaba ne kadar oldu, İkincisi hükumetin ekonomisinin yeterli olup olmadığı gibi tekrar düşüncenizi alabilmek için geldik, sizleri ziyaret ediyoruz” dedi.

Görüşmelerde elde edecekleri bilgileri yeniden raporlaştırarak gerekli politikaların üretilmesi için çalışma yapacaklarını kaydeden Şaroğlu, “Bundan sonra da sürekli geleceğiz, Sürekli asıl muhatap olan insanlardan bu bilgiyi alıp siyaset yöntemi belirleyip yön vereceğiz. Daha önce iktidarın dediği gibi acaba bu ekonomide gerçek bir ekonomi sıkıntımı var yoksa dışarıdaki manipülasyon olarak mı görülüyor. Bunlar hakkında sizden bilgi alamaya geldik” şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise, CHP'nin bu konuda bir çalışma içerisinde olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 6-7 ay önce ekonomide ciddi bir manipülasyon yaşandığını belirten Özcan, “Tabi kısmen bunun manipülasyon olduğunu dövizdeki sert çıkış ve düşüşle biraz daha göreceli olarak gördük. Ama tabi Türkiye'de özellikle üretimle ilgili sürekli hem mevcut iktidarın hem de muhalefetin bir daralma olduğunu bununla ilgilide gerekli tedbirlerin alınması konusunda ortak söylem vardı. Tabi bu zor dönem kısa süre sonra alınan bu tedbirler ile özellikle bankacılık sektöründe ciddi anlamda bir takım tedbirler alındı. Ama biz ihracatta şu konuda çok sıkıntı çektik. Kurun çok yüksek olduğu dönemlerde satışlar yaptık. Bu satışları yaptıktan sonra döviz bize geldikten sonra biz TL'ye dönüyoruz. Dolayısıyla TL'ye dönerken satış yaptığımız kurun arasında ciddi farklar var. Bu bizi zor durumda bıraktı. Bunun iktidar partisine de merkezi hükumetimize de gerekli şekilde ilettik” diye konuştu.