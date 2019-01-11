CHP ekonomi heyetinden MTSO'ya ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'ndan oluşan Ekonomi Heyeti Malatya il teşkilatı ile beraber Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ile bir araya geldi.

TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı görüşmede Malatya'nın ihracat rakamları ve istihdamı hakkında bilgiler verildi.

Ziyarette konuşan MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak inanıyoruz ki iktidarı ile muhalefeti ile insanlar bir hizmet yarışına giriyorlar. Bu hizmet yarışında kim memlekete hizmet edecekse onun galip gelmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda muhalefetinde son derece kıymetli olduğunu da söylemek lazım çünkü iktidarın yanlış şeyler yapmasını engelleyecek olan ancak muhalefetin duruşudur” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise, “Ekonomik sorunları kendilerinden dinleyip çözüm yolları ne olabilir, işçimizin sorunları ne, hangi sektörümüzün ne sorunları var bunları yerinde sizden dinleyip çözüm önerileri bulmak istiyoruz. Sorunların kısa sürede giderilebilmesi için 13 maddelik bir çözüm paketi oluşturduk genel merkez olarak. Merkez bankasının bağımsız olması, ticaretin gelişmesi için engellerin kaldırılması, ticarete önem verilmesi, dış ilişkilerin daha düzgün yürütülmesi başlıkları öne çıkanlar arasında yer alıyor. Bunlarla ilgili düşüncenizi ve önerilerinizi öğrenip ona göre bir çalışma yapmak istediğimiz için buradayız” ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da uzun süredir ekonomi ile ilgili önemli bir mücadele içinde olduklarını belirterek “Tüm meslek odaları ile bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu farklı kesimlerden aldığımız sonuçları topluyorlar. Partimiz bununla ilgili ortak bir bakış açısı oluşturup çözüm önerileri oluşturuyorlar” diye konuştu.