CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Hekimhan ilçesini ziyaret etti

Ağbaba, beraberinde Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş, il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte Hekimhan'ın Kocaözü, Güzelyurt, Dursunlu, Yayladamı, Sarıkız, Beykent, Hacılar, Davulku, Bahçedamı Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, "Mahalle muhtarlarımız ile her zaman istişare içindeyiz. Sizlerin sorunlarınızı mahalle muhtarlarımız sürekli bizlerle paylaşarak çözüm üretmek konusunda istişare yapıyoruz. Göreve başlayalı 4 ay oldu zaman içerisinde gücümüzün yettiği kadar çözüm odaklı olacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise “Bizim Hekimhan'da yerel yönetimlerde Büyükşehir ile İlçe belediyesi arasında bir karmaşa var. Köyün mezarlığı Büyükşehir Belediyesine ait, en ufak kanalizasyon ve su arızaları yine Büyükşehir'e ait. Ama sizin muhatabınız hep ilçe belediyesi oluyor. Büyükşehir Belediyesi kendi iddialarına göre tasarruf tedbir aldıklarını söylüyorlar. Bu nedenle de herhangi bir yatırım yapamıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi şuanda tamamen durmuş vaziyette. Belediye ile ilgili biz söyleyince çok kimse duymuyor. Ama kendileri söyleyince birbirlerini duyuyorlar. Şimdide her halede uzlaştılar ki sustular. Maalesef Malatya Belediyesinde iddia ile söylüyorduk büyük bir israf, savurganlık ve yolsuzluk var diyorduk. Şimdi susarak bizi teyit etmiş oldular. Ağırlama giderlerine baktığımız zaman bir misafire 47 bin lira düşüyor. Bu misafir ne yiyiyor anlamak mümkün değil. Bu misafirin nasıl bir kursağı var. Nasıl bir midesi var, nerede yatıyor bunu anlamak mümkün değil. Bunların ortaya çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hekimhan Belediyesinde de gerekli tasarruf tedbirlerinin alındığını belirten Ağbaba, “Biz Hekimhan da sizlere mazeret üretecek değiliz, sorunları çözmemiz gerekiyor” diye konuştu.