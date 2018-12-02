CHP, Hekimhan ve Kuluncak için ön seçim yaptı

CHP, Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde Belediye başkan adaylarını ön seçimle belirledi. Hekimhan'da Turan Karadağ, Kuluncak'da ise Mustafa Yıldız isminin birinci çıktığı ön seçimlere partililer de yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde başkan adayının belirlenmesi amacıyla ön seçim yapıldı. Parti genel merkezinden yetkililerin de takip ettiği ön seçimlerde üyeler, belediye başkanlığı için aday adayları arasından tercih yaptı. Gizli oylamanın ardından geçilen açık sayım da Hekimhan ilçesinde Turan Karadağ birinci çıkan isim oldu. Kuluncak ilçesinde ise sandıktan birinci çıkan isim Mustafa Yıldız oldu.

Ön seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, her iki ilçede de demokrasi şöleni havasında eğilim yoklaması yaptıklarını belirterek, "Bizim eğilim yoklamalarımız bir başka partininkine benzemiyor. Burada oy kullandırıp sandıkları başka yerde açmıyoruz. Bugün gizli oy, açık oy sayımı ile gerçekleştirdiğimiz sonuçlar, genel merkez tarafından kesinleştikten sonra açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

Her iki ilçede de sonuçların tüm aday adayları ve partililer önünde açıkladığını belirten Kiraz, 2 günlük itiraz süresinin dolması ile kesin sonuçların parti meclisi tarafından açıklanacağını söyledi. Üst düzeyde bir katılımda ön seçimleri gerçekleştirdiklerini belirten Kiraz, "Demokrasi şöleninin oluştuğu bir ortamda bütün üyelerin katılımı ile objektif bir seçim gerçekleştirdik. Yarışan bütün aday adaylarına ayrı ayrı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kiraz, Doğanşehir ilçesinde ise 4 Aralık günü yapacakları ön seçimle Belediye başkan adayını belirleyeceklerini dile getirdi.