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CHP heyeti Doğanyol'da incelemelerde bulundu

Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen CHP heyeti, 6,8’lik depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen CHP heyeti, 6,8'lik depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.


Sabah erken saatlerinde Doğanyol ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz burada incelemelerde bulundu.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, depremde Doğanyol'da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydederek, “İnşallah can kaybımız artmaz” dedi. Depremin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin bölgeye yardım malzemesi gönderme kararı aldığını söyledi.


Sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Ağbaba, “AFAD ve diğer kuruluşlarda çok kısa zamanda müdahale etti. İnsanlar mağdur edilmeden çok hızlı şekilde mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Burada hasarların çok büyük olduğunu gördük. Neredeyse Doğanyol'da oturacak ev kalmamış. Arkadaşlarımızla birlikte bölge halkının yanında olacağız” diye konuştu.

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