CHP heyetinden MÜSİAD'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz MUSİAD'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MUSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, "CHP milletvekillerimiz ve il başkanımız bizleri ziyaret etti. Daha öncede bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Dostane bir ortamda MUSİAD olarak görüşlerimizi belirtmiştik. Bu geçen zaman zarfında birçok şey değişti ama değişenleri ve değişmeyenleri konuşmak hasbihal etmek adına nazik ziyaretlerinden dolayı heyetlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise, "Burada olmamızın sebebi daha öncede arkadaşlarımız ziyaret etti. Genel merkezimiz ekonomi alanında Türkiye de ne oluyor. Ekonominin ne sorunları var. Nasıl gidebiliriz ve bunun için nasıl bir çalışma yapmalıyız gibi birçok sorunun cevabı için sizleri ziyaret ediyoruz. O günden bugüne tekrar bir ziyaret edelim, tekrar ekonominin içinde olan meslekleri ziyaret edelim dedik. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak 13 maddelik bir çalışmamız var ve bunları hayata geçirilmesinde daha fazla katkılar yapabilir miyiz düşüncenizi alaraktan bu eksikleri tamamlamak istiyoruz. Hükümetin yaptığı ekonomik açılımlarda gerçekten bir etkisi olur mu, kısa sürede ekonomide bir etkileşim bekliyor musunuz gibi ve aynı zamanda gerçekten ekonomide ciddi bir kriz mi var ve bunu nasıl aşarız gibi sorunların cevaplarını sizlerden dinlemek için ziyaret etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.