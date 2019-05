CHP İl Başkanı Kiraz basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen programda bir konuşma yapan İl Başkanı Enver Kiraz, Ramazan ayının huzurun, barışın, kardeşliğin ve paylaşmanın ayı olduğunu ifade ederek,” Ramazan ayı içerisindeyiz çok siyaset konuşmak istemiyorum bu sofraları siyaset malzemesi de yapmak istemiyoruz. Ramazan ayı huzur ayı bunu her zaman ifade ediyoruz paylaşmak, kardeşlik duygularını en üst seviyelerde yaşandığı ay olarak ifade ediyoruz. Bizde Malatya'nın huzuruna, birlik ve beraberliğine her noktada katkı sunma anlamında önemli adımlar atmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Basın mensuplarını görevini yaparken zor şartlar altında çalıştığını ve basının tarafsız olması gerektiğini ifade eden Kiraz,” Bu anlamada Malatya, basınının sorumluluğunu yerine getirdiğini görüyoruz. Her platformda bunu ifade ediyoruz bazen medyanın tarafsız yayınında şikayet etsek de Malatya basını gerçekten objektif her anlamda her siyasi görüşe ve düşünceye eşit yaklaşan ve hepimizin düşüncelerini vatandaşla buluşmasını sağlayan önemli bir görev üstleniyor. Bu anlamda sahada çalışmalarımız takip ederek, bizlere belki zaman zaman yön vererek eleştirerek önemli katkıda bulunuyor. Bundan dolayı bugün sizlerle bu iftarda buluşmak istedik bu soframızı Siz de paylaşmak istedik Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İftar programına Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve çok sayıda parti yönetici katıldı.