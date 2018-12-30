CHP İl Başkanı Kiraz'dan tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Sokak Çocuklarını ve Aile Koruma Derneği Başkanı Tahir Toptaş'ın sosyal medyada CHP'ye karşı yapılan hakaret içerikli paylaşımlarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile sosyal medyadan CHP'ye karşı yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Farklı siyasi görüşteki insanların birbirine tahammül edemediği bir süreçten geçildiğini belirten Kiraz, "Bugünde sizlerle maalesef bir STK temsilcisinin paylaşımlarını aktaracağız. Malatya Sokak Çocuklarını ve Aile Koruma Derneği Başkanı Tahir Toptaş, ailelerinden kopmuş, sevgiye, şefkate en çok ihtiyacı olan çocukların paylaşımlarının tamamı nefret dili olan bir kişiye temsil edilmeleri de ayrı skandal. İktidarın milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla sürekli görüşen, partinin etkinliklerine katılan, övgüler yağdıran bir dernek başkanının sosyal medya paylaşımları ile partimize, parti üyelerimize, belediye başkan adayımıza nefretini ortaya koyuyor. Bu cesareti kimlerden aldığını sosyal medya hesabından görebilirsiniz. Bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Malatya Valisi'nin Sokak çocukları derneği ile ilgili derhal inceleme başlatmasını bekliyoruz. Topluma kin ve nefret tohumları ekmeyin. Bin yıldır kardeşçe yaşayan bu toplumu bölmeyin. Buradan uyarımızı yapıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğine, ülkemizin kurucu değerlerine yapılan saldırılara kayıtsız kalmayacağımızın bilmesini isteriz" diye konuştu.