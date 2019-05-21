CHP il örgütünden İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulunuldu.

Partililerle birlikte bankaya giderek bağış yapan İl Başkanı Enver Kiraz, daha sonra yaptığı açıklamada, "İstanbul'da YSK'nın aslında bir darbesiyle bir seçim iptal edildi. Halkın orada ortaya koymuş olduğu tercihi YSK'nın bir darbesiyle yok sayıldı. Tabi şimdi 23 Haziran'da İstanbul'da yeni bir seçime gidiliyor. Bizde Malatya il ve ilçe örgütlerimiz olarak, İBBB adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek kampanyası için bir araya geldik. Bu destek kampanyası aslında günlerdir Türkiye'nin dört bir tarafında sürüyor. Bugün Malatya'dan da güçlü bir desteği adayımız İmamoğlu'na göndermek istiyoruz. Biz sadece bir parti ve adayla yarışmıyoruz. Bundan önceki seçimde olduğu gibi, Hükümetin bütün baskısıyla, yetkisi ve gücü ile yarışıyoruz. Tarafsız olan bölgelerin maalesef taraflı duruma geçtiği durumlara şahit oluyoruz. Tüm bunlar gerçekleşirken, devletin bütün imkanlarıyla aslında yarışırken, burada bütün vatandaşlarımız da İstanbul'u aşan ve Türkiye'de bir demokrasi sorunu haline gelen, İstanbul'da demokrasi, halkın iradesi adına halkında bir araya geldiğini görüyoruz. Bu desteklerle adayımız İmamoğlu'na güç, katkı verdiğini büyük bir mutlulukla izliyor ve görüyoruz" şeklinde konuştu.

Seçimin Türkiye'de demokrasiye sahip çıkma noktasında önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kiraz, "Bugün burada İl ve ilçe örgütlerimiz olarak bu kampanyayı başlatıyoruz ve bütün Malatyalıları da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Önümüzde ki haftalarda bütün ilçelerimizde kampanyalarımız devam edecek. Bu sadece parasal yönü olan bir kampanya da değil, aslında milyonlarca insanın tek yürek olarak, dayanışma duygularını İstanbul'la, adayımız ile paylaştığı bir kampanya. Moral Motivasyon, Türkiye'de demokrasiye sahip çıkma noktasında önemli bir adım olduğunu ifade etmek istiyorum. Malatya'dan güçlü bir desteği ve selamı gönderdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bizler genel merkezimin talimatları doğrultusunda her türlü desteği vereceğiz ve sonunda her şey çok güzel olacak” diye konuştu.