CHP İstanbul seçimleri için Malatya'dan otobüs kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Malatya'da bulunan seçmenlerin İstanbul'a gidip oy kullanması için otobüs kaldırdı.

Parti il binası önünde düzenlenen uğurlama töreni öncesi basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Başkan Vekili Ali Celiloğlu “ Bugün hak, hukuk, adalet için bir kez daha yola çıkıyoruz. İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkının bir kez daha teslim edilmesi için yaptığımız bu çalışma bir hakkın tesliminden daha da ötesinde Türkiye demokrasisine önemli bir not düşülmesi amaçlıdır” dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından İmamoğlu'nun mazbatasının haksız bir şekilde YSK tarafından geri alındığını öne süren Celiloğlu, “seçimlerin iptal edilmesinin ardından Malatya Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, il örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz İstanbul'a giderek çalışmalara katılarak Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına maddi ve manevi destek verilmiştir. Bugün de İstanbul'da seçmen olup Malatya'da tatilde bulunan hemşerilerimizi oy kullanmaları için İstanbul'a gönderiyoruz. Daha önce giden araçlarımız, ilçelerden bugün kaldırılacak araçlarımızla birlikte, örgütümüze ulaşan tüm seçmenleri İstanbul'a götürüp, getirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

23 Haziran seçimleri için Malatya'dan İstanbul'a gidecek seçmenler için destek olan herkese teşekkür eden Celiloğlu, “20'inin üzerinde otobüs İstanbul'a gidiyor. Bunların sağlanmasında Milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın desteği alınmıştır. 23 Haziran'ı bir demokrasi şöleni havasında geçeceğine inanıyoruz. Bugün büyük bir coşkuyla gönderdiğimiz seçmenlerimizi, İmamoğlu'nun tarihi zaferinin ardından yine büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.