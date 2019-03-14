CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Malatya'ya geldi.

CHP Liderini taşıyan uçak saat 22.30'da Malatya Havalimanına indi. Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ve partililer karşıladı. Bir otobüsle havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu daha sonra dinleneceği otele geçti.

CHP Lideri sabah saat 09.00'da bir otelde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelecek. Daha sonra şehir turu atacak olan Kılıçdaroğlu, Hekimhan, Akçadağ ilçelerini ziyaret ettikten sonra da Adıyaman'a hareket edecek.