CHP Malatya'da 2 ilçe adayını ön seçimle belirleyecek

31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlandıklarını be 2 olan belediye sayısını artıracaklarını belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Her seçim bölgesinde hangi yöntemle aday belirlersek daha başarılı bir sonuç alırız diyerek çalışmalar yapıyoruz. İl örgütümüz tarafından bütün ilçelerimizde yaklaşık iki aydır aralıksız saha çalışmaları gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen CHP'li 4 milletvekilinin alan taraması ve örgütlerle yaptıkları görüşmelerin ardından Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde önseçim yapma kararı aldıklarını belirten Kiraz, “Hekimhan ve Kuluncak'ta yapacağımız önseçim bütün üyelerimizin katılımı ve parti gözetiminde gerçekleştirilecek. Genel merkezimizin ilgili genelgesi doğrultusunda 30.09.2018 tarihinden önce üyelikleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş ve kesinleşmiş kişiler oy kullanabileceklerdir. Parti meclisimiz tarafından Türkiye genelinde önseçim yapılacak ilk 15 ilçeden 2'sinin Malatya'da olması da ayrı bir önem ifade etmektedir. Önseçim yapılacak ilçelerde üyelerimizin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor, örgütlerimize başarılar diliyoruz ” şeklinde konuştu.

Genel merkez ve il teşkilatı olarak çok titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kiraz, “İl örgütümüzle alanda yaptığımız çalışmaları önseçim, anket ve kamuoyu yoklamaları ile destekleyerek her ilçede ve büyükşehirde en doğru ismi bulma ve aday gösterme gayretindedir. Diğer ilçelerimizde de anket ve kamuoyu yoklamalarında net sonuç alabildiğimiz adayları açıklayacağız. Net sonuç alamadığımız yerlerde farklı yöntemler talep edeceğiz.31 Martta çok önemli başarılara imza atıp, 2 olan belediye sayımızı katlayacağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi içinde iddialı bir şekilde Malatyalıların oylarına talip olacaklarını dile getiren Kiraz, “İl Teşkilatımız hiçbir ilçede hiçbir aday adayına daha yakın veya daha uzak değil, o ilçe halkının, üyelerimizin ve örgütümüzün kararı koşulsuz bir şekilde il örgütümüzün de kararı olarak kabul görecektir. Yerel seçimlerde başarı için çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz" diye konuştu.