CHP, Malatya'da 8 belediye başkan adayını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisinde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe olarak açıklandı. Malatya'da ayrıca Akçadağ'da Mustafa Korkmaz, Arguvan'da mevcut başkan Mehmet Kızıldaş, Doğanşehir'de Mehmet Bayram, Doğanyol'da Gündüz Cengiz, Hekimhan'da Turan Karadağ, Kuluncak'da Mustafa Yıldız ve Yazıhan'da Niyazi Akıncı önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'nin belediye başkan adayları olarak seçimlere girecek. Parti Meclisi toplantısının ardından bir değerlendirme yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “13 İlçemizin 8'i ile Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklamış bulunuyoruz. Bazı ilçelerde önseçim, bazı ilçelerde anketler ve alan taramaları ile Belediye Başkan Adaylarımızı belirledik. 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok büyük başarıya imza atacağız. Bahar, CHP'nin yerel yönetim rüzgarı ile gelecek. Sosyal demokrat belediyeciliğin farklılıklarını çok daha fazla belediye de halkımıza yaşatacağız. Malatya'da iki olan belediye sayımızı katlayacağız" diye konuştu.