CHP, Malatya'da İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, vefatının 45. yılında memleketi Malatya'da CHP İl Teşkilatı tarafından da anıldı.

İnönü Kapalı Çarşı üzerindeki bulunan İsmet İnönü Anıtında düzenlenen anma programının ardından bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah ve mücadele arkadaşı olan İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

İsmet İnönü'nün ülkeye önemli kazanımlar bırakdığını dile getiren Kiraz, "İsmet İnönü, Türkiye'yi bölen Lozan'ı adeta paramparça ederek, elinin tersiyle itmiş, yine Sevr'i elinin tersiyle etmiş, Lozan'ı bütün Avrupa ve emperyalist güçlere karşı imzalatmış büyük bir liderdir. Bu ülkede demokrasinin temellerini atan, Türkiye'de çok partili sisteme geçişin, demokrasinin temellerini atan önemli bir kişilik, şahsiyet, kahramandır" ifadelerine verdi.

İsmet İnönü'nün eleştirilmesine de tepki gösteren Kiraz, "Ölümünden 45 yıl sonra bile İnönü'nün düşüncelerinden, anlayışından halen korkuyorlar. Burada ismini taşıyan stadı yıkarken, Malatya'da tören düzenliyorsunuz ve bunu utanmadan bütün kamuoyunu davet ederek gerçekleştiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerini dile getiren Kiraz, şunları söyledi:

"Hem Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli roller üstlenmiş hem partimizin onursal genel başkanı olarak uzun süre genel başkanlığımızı yapmış olan İsmet İnönü'nün çizdiği yolda, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Maalesef onların ortaya koyduğu hedeflere henüz ulaşmış değiliz. Onun için yolumuz uzun, mücadelemiz yoğun. Bu yoğun mücadeleyle, bu uzun yolda yürümeye devam edeceğiz. 45.ölüm yıl dönümünde bir kez daha hemşerimiz, büyük kahraman, büyük devlet adamı İsmet Paşamızı şükranla, minnetle hep birlikte anıyoruz, anısı önünde de saygıyla eğiliyoruz."