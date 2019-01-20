CHP, Malatya'da Uğur Mumcu'yu andı

yıldönümünde anıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba katıldı.

Programın açılışında konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bir Pazar günü, maalesef korkusuzca yazan, kalemi kırdılar. Tabii onlar kalemini kırarken onun düşüncelerini yok ettiklerini sandılar ama şunu görüyoruz ki 22 yıl sonra bile bir hayali düşünceleri birileri tarafından böyle zamanlarda, coşku ile yaşatılıyorsa o aydın ölmemiştir, yaşıyordur ve yaşatılacaktır” ifadesini kullandı.

Uğur Mumcu'nun demokrasinin anlam isimlerinden birisi olduğunu belirten Kiraz, “Uğur Mumcu'yu anarken aslında kayıp ettiklerimiz katledilen, bütün gazetecilerimizin fail meçhule kurban giden bütün değerlerimizi aslında anıyoruz” dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Uğur Mumcu'nun meslek yaşamının hukuksuzluğa karış mücadele ile geçtiğini dile getirdi. Uğur Mumcu'nun yanı sıra Bahriye Üçok, gazeteci Çetin Emeç ile mesleği uğruna öldürülen tüm gazetecileri saygıyla ve minnetle andıklarını ifade eden Ağbaba, Türkiye'nin tam anlamıyla demokratik bir ülke olabilmesi için geçmişindeki faili meçhul cinayetleri aydınlatması gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ise faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması adına ‘Toplumsal Bellek Platformu'nu kurduklarını belirterek, "28 aileden hangimiz Ankara'ya gidebiliyorsak, birkaç kere meclise gittik ve faili meçhuller için bir komisyon oluşturulsun istedik. Türkiye'de bu komisyonun oluşması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ocak ayının gazetecilik için yas ayı olduğunu dile getiren Aybars, babasını kaybettiğinde henüz 11 yaşında olduğunu söyleyerek “Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, 31 Ocak'ta Muammer Aksoy öldürüldü. 1 Şubat'ta Abdi İpekçi öldürüldü. Ocak ayı gazeteciler için yas ayına dönüştü” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz'da Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle birlikte kaybedilenin sadece Uğur Mumcu olmadığını aynı zamanda Uğur Mumcu gazeteciliğinin de yitirildiğini dile getirdi. Saynaz, Uğur Mumcu'nun artık gazetecilikte aşılmayan bir mertebe olduğunu ifade ederek Mumcu'nun Türkiye'de kimlik eksenli ayrıştırmalara karşı olan bir gazeteci olduğunu söyledi.

Programa CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ile ilçe belediye başkan adayları da katıldı.