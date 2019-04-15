CHP meclis üyelerini tanıttı

Toplantıda bir açıklama yapan Kiraz, “Geçen dönem gerçekten istediğimiz bir meclis oluşmadı, sayımızın küçüklüğüyle nedeniyle birçok toplantıda ve komisyonda bize yer verilmedi. Özellikle imar denetim gibi komisyonlarda yer verilmeyince asıl işlerin döndüğü ve asıl işlerin yapıldığı alanlarda biraz da habersiz kaldık. Biz bu memleket için seçilmiş memlekete hizmet etmek isteyen insanlarız. Arguvan Belediyemiz Arapgir Belediyemiz Hekimhan Belediyemiz örnek ve önemli çalışmalar gerçekleştirerek. Geçen sene meclis üyesi sayımız 7'idi bu sene 11 oldu. Büyükşehir meclis üyeliğinde komisyonları denetliyebiliyoruz, tüm Malatyalıların hakkını savunma noktasında arkadaşlarımızla birlikte mücadele vereceğiz” diye konuştu.