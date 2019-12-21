CHP Ye?ilyurt ?l?e Ba?kanl???na H?seyin Mete se?ildi

Malatya'da il?e kongreleri ile birlikte kurultay s?recini ba?latan CHP'de, Ye?ilyurt ?l?e kongresinde ba?kanl??a H?seyin Mete se?ildi.

Malatya Kongre ve K?lt?r Merkezinde partililerin kat?l?m? ile ba?layan kongrede Do?an A?da? ile H?seyin Mete ba?kanl?k i?in yar??t?. ?ki aday?n yar??t??? kongrede H?seyin Mete 212 oy alarak ?l?e ba?kan? se?ildi. Di?er aday Do?an A?da? ise 87 oyda kald?. 305 delegenin oy kulland??? se?imde 6 oyda bo? ??kt?.

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Veli A?baba, CHP ?l Ba?kan? Enver Kiraz, eski milletvekilleri ve belediye ba?kanlar?, meclis ?yeleri ile ?ok say?da partilinin kat?ld??? kongrede yap?lan konu?malarda birlik ve beraberlik mesajlar? vurguland?. Ba?kan Mete'nin listesinde yer alan yeni y?netim kurulu ?yeleri ise ?u ?ekilde olu?tu:

"Ba?kan H?seyin Mete. Y?netim kurulu, Ak?n Nuri, S?leyman Ak?nc?, Abdulvahap Atabay, Mehmet Avlayan, Ahmet Turan Canbay, Adalet Cavlak, Hac? Ceylan, Mustafa ?olak, Kemal Demir, Bayram Duman, Eyhan Gelir, An?l Hamamc?, Emine ?zden, M?sl?m ?zen, Nurhayat ?ahin ve Do?an Uluta?."